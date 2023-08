"Vogliamo riportare l'entusiasmo che c'è stato per tanti anni"

1' DI LETTURA

Nella suggestiva location del Bam di Ragusa, uno degli sponsor della prossima stagione, è stata presentata la Passalacqua Ragusa edizione 2023/2024. Il presidente Davide Passalacqua ha illustrato progetti e obiettivi, accompagnato da coach Lino Lardo e dall’assistant coach Massimo Romano, che hanno parlato insieme al vicesindaco di Ragusa, Gianni Giuffrida e all’assessore allo Sport Simone Di Grandi.

Oltre alla dirigenza al completo, allo staff tecnico e allo staff medico, presente l’intera squadra, ad eccezione di Laura Spreafico, il cui arrivo è in programma nella giornata odierna, Oderah Chidom che arriverà a Ragusa martedì prossimo e Matea Nikolic rimasta a casa per una lieve indisposizione.

“Vogliamo riportare l’entusiasmo che c’è stato per tanti anni e le tante persone che ci sono qui stasera sono già certamente un buon punto di partenza – ha detto Davide Passalacqua –. Dal punto di vista sportivo abbiamo rinnovato largamente la squadra, l’obiettivo è quello di giocarcela con tutti. Ce la metteremo tutta e faremo tutto quello che possiamo”.

Coach Lardo ha aggiunto di essere contento dell’impegno di una società “professionalizzata in tutte le sue componenti: dietro chi fa l’ultimo canestro, che è solo l’ultimo passo, ci sono tutta una serie di persone e di professionalità che lavorano e che si spendono al meglio. E non posso che ringraziare tutte queste figure, a partire dal mio staff tecnico, passando per lo staff medico, fino ovviamente alle figure della società. Abbiamo scelto giocatrici che hanno doti umane importanti, questo è un aspetto fondamentale”.