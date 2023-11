La Passalacqua Ragusa alla seconda vittoria di fila: successo a Roma

Partita combattuta tra le due squadre

La Passalacqua Ragusa vince la seconda partita consecutiva e, dopo la gara casalinga con Sassari, batte Roma a domicilio al termine di una gara combattuta. Si inizia con Chidom da una parte e l’ex Romeo dall’altra a rappresentare le armi offensive più pericolose per le rispettive squadre nella sesta giornata di campionato di Serie A1.

Cominciano bene le siciliane, ma nella seconda metà di gara in casa Ragusa qualcosa sembra spegnersi. Le padrone di casa prendono fiducia e entusiasmo e rosicchiano punto su punto, fino a raggiungere addirittura il +9, quando anche coach Lardo viene espulso per proteste. Poi arriva di nuovo la reazione emotiva delle iblee: Juskaite va due volte da tre, i canestri finali di Miccoli e Milazzo danno i due punti alla Passalacqua che si aggiudica l’incontro per 67-69.

“Bene i primi due quarti – commenta l’assistant coach Massimo Romano -, abbiamo mosso bene la palla. Le ragazze sono state brave a fare tutto quello che avevamo preparato. Poi dopo loro ci hanno ripreso con questa difesa mista, noi siamo stati poco lucidi, diciamo molto merito loro ma anche demerito nostro. Le due triple di Juskaite dopo l’espulsione di Lino sono state fondamentali. Le ragazze in quel momento si sono compattate. Questo capita spesso ma significa che il gruppo è unito e questo è un segnale importante da parte della squadra, sono state davvero brave a reagire a questa situazione. C’è lavorare e recuperare anche Jakubcova dal punto di vista fisico”.