Passalacqua Ragusa, Scrofani: “Tutto su campionato, riforma e mercato”

"È importante che i tifosi ci stiano vicini"

RAGUSA – I temi del mercato, della riforma dello sport e della stagione che sarà. A trecentosessanta gradi con il direttore sportivo della Passalacqua Ragusa Alessandro Scrofani, che ha parlato ai microfoni ufficiali della società: “Inizieremo la stagione precampionato il 23 agosto e lo faremo al PalaPadua, dal momento che, fino a novembre, al Palaminardi si effettueranno lavori di ristrutturazione/restyling, che vedranno il rifacimento del parquet ed altre migliorie che si rendevano necessarie. Anche le prime partite di campionato saranno disputate nell’impianto di via Zama, così come il precampionato. Ringraziamo ovviamente la Virtus che ci darà l’opportunità di allenarci e di disputare le prime partite ufficiali”.

A proposito di pre-season, il 15 e 16 settembre sarà di scena l’ottava edizione del memorial Francesco Passalacqua, in cui la formazione biancoverde di coach Lino Lardo sarà opposta alla Dinamo Sassari in un doppio confronto, mentre la settimana dopo Milazzo e compagne saranno impegnate ad Agropoli in un quadrangolare con Campobasso, Roma e Battipaglia. Poi sarà tempo di campionato, con l’Opening day. “Purtroppo – prosegue Scrofani – com’è noto il campionato sarà a 13 squadre e dunque anche in occasione dell’Opening day ci sarà una squadra che non giocherà. Ma credo che non ci fossero altre soluzioni: si deve prendere atto della situazione generale, anche alla luce della riforma dello sport che ha di fatto aumentato le spese di gestione delle società sportive”.

“Dobbiamo salvaguardare quello che abbiamo creato a Ragusa e in questo senso è importante che i tifosi rispondano, che ci stiano vicini, perché non è un fatto scontato quello che noi continuiamo ad esserci e rappresentare una delle squadre di testa di questo campionato, da così tanti anni a questa parte – spiega il direttore -. Molte squadre, anche blasonate, quest’anno non si sono neppure presentate ai nastri di partenza. Il nostro obiettivo deve essere quello di ritrovare quell’empatia con il pubblico e con la città che soprattutto nell’ultimo anno non si è creata. La Passalacqua Ragusa è un patrimonio che va tutelato”.

Ma le novità hanno riguardato anche il mercato, con le regole per le giocatrici della WNBA: “Il campionato americano inizierà prima e dunque noi come altri abbiamo preferito non tesserare giocatrici che partecipino alla WNBA. Abbiamo cercato di prendere il meglio tra le italiane che erano sul mercato e di formare un gruppo che, per quanto nuovo, fosse fatto di atlete che già si conoscono per avere giocato insieme precedentemente. Riteniamo di avere fatto un buon lavoro con quello che avevamo a disposizione, ma questo ovviamente sarà il campo a dirlo. In tutto questo, stiamo lavorando con la Lega per avere anche maggiore visibilità sulle tv e saremo più presenti in città sia a livello di solidarietà sociale che nelle scuole. Speriamo infine in una sempre maggiore attenzione da parte degli enti pubblici”.