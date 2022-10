Passi avanti per la riapertura della piscina chiusa per legionella

L'assessore comunale allo Sport Sabrina Figuccia fa il punto degli interventi dopo la chiusura dell'impianto per il batterio

PALERMO – Passi avanti per la riapertura della piscina comunale di viale del Fante, a Palermo. Lo comunica l’assessore comunale allo Sport Sabrina Figuccia in una nota. “Come preannunciato lunedì scorso – si legge nel comunicato di Palazzo delle Aquile -, continuano senza sosta i lavori per la riapertura al pubblico, soprattutto atleti e sportivi palermitani, della piscina comunale. Ieri, infatti, sono stati ultimati gli interventi di sanificazione degli impianti idrici della piscina, mentre oggi si sta provvedendo al risciacquo delle condutture e quindi al successivo campionamento dell’acqua in vari punti dell’impianto di viale del Fante per verificare la piena efficacia dell’intervento”.

“Domani, invece, termineranno i lavori di riparazione della vasca di compenso della piscina scoperta e si potrà quindi procedere ad avviare le procedure di rimessa in funzione della stessa in attesa della riapertura al pubblico. Intanto, si sta già provvedendo allo svuotamento della vasca e alla successiva pulizia della stessa”.