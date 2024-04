Patenti false a Siracusa, inchiesta su Motorizzazione e autoscuole

Le indagini su più di cento persone

SIRACUSA – Patenti false a Siracusa: sono più di 100 gli indagati nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla polizia del capoluogo sul rilascio di patenti di guida. La Polizia, si apprende da fonti d’agenzia, “sta vagliando la posizione della Motorizzazione civile di Siracusa e di diverse autoscuole della Provincia”.

Patenti false a Siracusa, le perquisizioni

Gli agenti del commissariato di Avola e della sezione di Polizia stradale di Siracusa, con il commissariato di Lentini, stanno eseguendo perquisizioni, ispezioni e sequestri, con il coordinamento della Procura di Siracusa. Accertate centinaia di pratiche validate da funzionari “della Motorizzazione civile nonché dai gestori di diverse Autoscuole, inerenti al rilascio delle patenti di guida a soggetti che de facto non l’hanno mai conseguita”.

Gli investigatori hanno spiegato che il sistema prevedeva la conversione di patenti militari o di patenti estere in patenti civili nei confronti di soggetti che non erano in possesso dei requisiti.

