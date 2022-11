Sabato sera a Paternò: i controlli dei carabinieri sulla “malamovida”

Un'auto dei carabinieri durante il servizio di ieri

Segnalazione per sei adolescenti in possesso di marijuana, multe ad automobilisti indisciplinati e motociclisti senza assicurazione

1' DI LETTURA

Paternò. Carabinieri in azione per un sabato sera all’insegna della sicurezza a Paternò, dove sono state elevate multe per infrazioni del codice della strada e segnalati in prefettura dei giovani “assuntori” di droghe. È questo l’esito del servizio di prevenzione contro quella che dall’Arma definiscono la “mala-movida”, svolto dai militari della Compagnia di Paternò, tecnicamente contro l’illegalità diffusa in prossimità dei luoghi maggiormente frequentati dai giovani ed in particolare via Del Progresso e via Delle Rose del comune di Paternò.

Nell’ambito dei controlli, i militari hanno segnalato 6 giovanissimi di Paternò, tutti tra i 18 e i 24 anni, come assuntori di stupefacenti alla Prefettura: avevano 14 dosi di marijuana del peso totale di 18 grammi. Nell’ambito dello stesso servizio, i militari hanno controllato una decina di esercizi commerciali, identificato 80 persone e controllato 70 veicoli, elevando multe per un importo complessivo di oltre 11 mila euro, per diverse violazioni al codice della strada. Le principali: mancato uso del casco, mezzi senza assicurazione, uso del telefonino durante la guida e guida senza cinture di sicurezza. Sono state infine sequestrate due moto e decurtati complessivamente 48 punti dalle patenti di guida degli automobilisti indisciplinati.