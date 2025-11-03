Paternò, controlli a tappeto: lavoro nero, sequestri e sanzioni

L'attività degli agenti ha riguardato ristoranti ed esercizi commerciali

CATANIA – Nuova operazione di controllo ad ampio raggio della Polizia a Paternò, coordinata dal Commissariato di Adrano in collaborazione con numerosi enti istituzionali. L’attività, mirata a garantire legalità e sicurezza, ha coinvolto ristoranti, esercizi commerciali e la circolazione stradale.

Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno ispezionato un noto ristorante di cucina orientale, dove sono stati sequestrati 80 chili di alimenti privi di tracciabilità, tra cui prodotti ittici destinati alla preparazione di sushi. Al titolare sono state inflitte sanzioni per oltre 3.000 euro complessivi e prescritte misure di adeguamento igienico-sanitario.

Lo Spresal ha inoltre accertato gravi violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, deferendo il titolare all’Autorità Giudiziaria e comminando sanzioni per 4.500 euro. L’Ispettorato del Lavoro ha riscontrato un caso di lavoro nero e irregolarità nei pagamenti, per un totale di oltre 5.000 euro di multe.

Parallelamente, i controlli stradali hanno portato alla contestazione di numerose infrazioni al Codice della Strada: mancanza di revisione, assenza di copertura assicurativa e guida senza patente. Complessivamente, sono state elevate sanzioni per circa 20.000 euro, identificati 252 cittadini e controllati 133 veicoli.

Le operazioni di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio di competenza del Commissariato di Adrano.