Paternò, è ai domiciliari e litiga sempre con il padre: meglio il b&b

L'arresto per evasione

CATANIA – La convivenza con il padre era diventata – a suo dire – “insostenibile” e per questo motivo un 24enne agli arresti domiciliari a Paternò (Catania) ha preferito contravvenire alla misura cautelare lasciando l’abitazione che divideva con il genitore trasferendosi in un bed&breakfast del paese. Dopo poche ore i carabinieri l’hanno trovato ed arrestato in flagranza per evasione. Il giovane, che era ai domiciliari – come disposto dal Gip di Arezzo – per aver commesso reati in ambito familiare, ai militari che hanno fatto irruzione nella sua stanza ha mostrato tutta la sua incredulità per essere stato scovato così in fretta, nell’immediatezza dei fatti è stato ricondotto ai domiciliari e poi, su disposizione del Gip del Tribunale di Arezzo, è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.