Paternò, la moto finisce sul selciato: ferito un centauro

Trasportato al San Marco di Catania

PATERNÒ (CATANIA) – Un uomo di 29 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente autonomo che si è registrato lungo la Strada Provinciale 57, la Paternò-Ragalna.

Il malcapitato era alla guida di una moto di grossa cilindrata e all’altezza di una curva ha perso il controllo del mezzo uscendo fuoristrada andando a finire fra le campagne circostanti.

Sul posto è intervenuta poi un’ambulanza del 118. Ad aiutare il personale sanitario nei soccorsi dell’uomo sono stati i Vigili del Fuoco. Il 29enne, posizionato all’interno del mezzo medico, è poi stato trasportato al “San Marco” di Catania per gli accertamenti e le cure del caso. Avrebbe riportato diverse ferite ma non sarebbe in pericolo di vita. Ad intervenire per i rilievi del caso gli agenti della Polizia Locale di Paternò.