Tutto pronto per la rassegna letteraria “Un macello di libri”

Nei fine settimana di febbraio, marzo e aprile

PATERNÒ (CATANIA) – Letteratura, arte e cultura protagoniste nei fine settimana di febbraio, marzo e aprile. Nella cornice suggestiva del complesso monumentale dell’Ex Macello di Paternò in via Fonte Maimonide grazie alla rassegna letteraria denominata “Un Macello di libri”.

Organizzata in partnership tra il Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto e il Circolo Letterio Pennagramma, con la collaborazione ed il patrocinio del Comune di Paternò, ospiterà, dall’8 febbraio al 5 aprile, 12 scrittori siciliani del Circolo Pennagramma, apprezzati in ambito regionale e nazionale e vincitori di numerosi premi letterari.

Autori che si sono distinti nell’ambito della letteratura siciliana prodotta negli ultimi anni. Mario Cunsolo, Cirino Cristaldi, Antonio Sozzi, Francesco Manna, Rosalda Schillaci, Tino La Vecchia, Giorgio Ciancitto, Salvatore Di Maria, Clelia Zarbà, Carmen Coco, Dario Scardaci e Maurizio Damiano.

“Coltiviamo bellezza”

L’iniziativa si inserisce nella cornice delle iniziative del progetto “Coltiviamo Bellezza”, un processo di riqualificazione fisica e rivitalizzazione culturale dell’area dell’Ex Macello di Paternò. A cui un gruppo sempre più numeroso di associazioni e cittadini, coordinati dal Presidio ed in collaborazione con l’ente comunale, sta dando un nuovo volto, costituendo un concreto esempio di laboratorio di sussidiarietà. E costituisce un primo passo per la realizzazione degli scopi del Patto Locale per la Lettura del Comune di Paternò.

La rassegna vuole essere, dunque, occasione per fare cultura ma anche per ritrovarsi insieme e condividere momenti di comunità e condivisione all’insegna della letteratura, dell’arte e della cultura.

Il programma

Sabato 8 febbraio ore 18.30: presentazione del romanzo “All’ombra del castello di Carte” di Mario Cunsolo;

Domenica 16 marzo ore 18.30: presentazione del romanzo “Ousmanne Olmann. Il predestinato” di Cirino Cristaldi;

Sabato 22 febbraio ore 18.30: presentazione dell’opera letteraria “Antichi Mestieri” di Antinio Sozzi con e dell’antologia l’antologia “Racconti volanti” di Francesco Manna;

L’8 marzo, sabato, ore 18.30: presentazione del romanzo “Il gesto dell’acqua” di Rosalda Schillaci;

Il 15 marzo ore 18.30: presentazione del romanzo “Il gatto di Franco” di Tino La Vecchia;

Sabato 22 marzo ore 18.30: presentazione del romanzo “Le anime perdute” di Giorgio Ciancitto e Salvatore Di Maria;

Il 29 marzo ore 18.30: presentazione del romanzo “Luce nella notte” di Clelia Zarbà e dell’antologia “Fimmini” di Carmen Coco;

Sabato 5 aprile ore 18.30: presentazione delle raccolte di poesie: “Fiori diversi” di Dario Scardaci e “Labirintos” di Maurizio Damiano.

Incontro gratuiti

Durante le presentazioni avranno luogo anche performances musicali di noti musicisti e cantastorie locali. Tutti gli incontri sono gratuiti.