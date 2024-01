Paternò, è tutto pronto per l’evento dedicato a Sofonisba Anguissola

Il critico d'arte Alfio Nicotra annuncia nuove rivelazioni

PATERNÒ (CATANIA) – Il mondo della cultura e dell’arte tornano a puntare gli occhi su Paternò e in particolare sull’evento, in programma venerdì prossimo, 26 gennaio, alle ore 17, nella Chiesa dell’ex Monastero della SS.ma Annunziata, in piazza Indipendenza.

Nell’anno dedicato a Sofonisba Anguissola, grazie al ritorno, a Paternò, dei suoi dipinti più celebri, la Madonna dell’Itria e la Madonna della Raccomandata, esposti da inizio mese nella cappella realizzata all’interno dell’ex Monastero, nuovi studi vengono a galla.

“Importanti rivelazioni”

Al momento resta tutto top secret, ma Alfio Nicotra, critico d’arte che per primo, nel 1995 ha legato la Madonna dell’Itria al nome della pittrice cremonese e successivamente ha, sempre a lei attribuito la Madonna della Raccomandata, annuncia nuove importante rivelazioni, proprio attorno a quest’ultima opera.

L’appuntamento culturale è sicuramente tra i più importanti del mese nel catanese, sostenuto dal quotidiano “La Sicilia”, dall’Associazione “Amici di Sofonisba” e dalla Parrocchia di Santa Maria dell’Alto, insieme ad altri importanti partners: a cominciare dalla Fondazione “Federico II” di Palermo, ed ancora l’Accademia di Belle Arti di Catania, il Comune di Paternò, la Pro Loco cittadina, il Centro di formazione professionale Ars di Misterbianco e l’azienda Netith.

Gli interventi

Sarà un pomeriggio ricco e variegato. Si comincia con la conoscenza delle opere, grazie alle relazioni di: Roberta Carchiolo, funzionario della Soprintendenza ai Beni culturali di Catania, profonda conoscitrice di Sofonisba Anguissola e delle sue opere; Paolo Giansiracusa, storico dell’arte e docente emerito dell’Accademia di Belle Arti di Catania, che svilupperà una riflessione attorno al dipinto della Madonna dell’Itria; a chiudere, Alfio Nicotra che, come detto, ha annunciato di esser pronto a nuove rivelazioni che apriranno un nuovo corso agli studi sul tema.

Una nuova pagina di storia dell’arte è, dunque, pronta ad essere scritta con la possibilità di aprire un nuovo, ampio dibattito, tra critici dell’arte.

Le borse di studio

Al termine della conferenza, è prevista la consegna di sei borse di studio, per gli studenti dei corsi di pittura e fashion design, dell’Accademia di Belle Arti di Catania, classificatisi ai primi tre posti, nel bando promosso dal Comune di Paternò insieme all’Associazione “Amici di Sofonisba”. Le opere realizzate, resteranno in esposizione nella Chiesa dell’ex Monastero, per una mostra, visitabile tutti i giorni, fino al prossimo 10 febbraio, con il seguente orario: dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 18; la domenica, solo nel pomeriggio, dalle ore 16.30 alle 18. Oltre agli studenti dell’Accademia, in esposizione anche le opere di alcuni artisti del territorio, dal maestro Barbaro Messina, a Francesca Cutuli, da Fabio Roberto Coniglio a Carla Rau, per chiudere con Barbara Faro.