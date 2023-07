Patrick Zaki torna in Italia, oggi il volo di rientro

Lo sbarco a Malpensa. In serata all'Università di Bologna e domenica 30 festa in piazza Maggiore

L’attivista Patrick Zaki, arrestato in Egitto nel 2020, arriverà in Italia oggi, con volo di linea egiziano all’aeroporto di Malpensa. In serata terrà una conferenza stampa all’Università di Bologna con il rettore Molari e la professoressa Monticelli, coordinatrice del master seguito dall’attivista egiziano.

La festa in piazza Maggiore, d’intesa con il Comune di Bologna, è in programma la sera di domenica 30 luglio. Non è previsto un incontro con le autorità.

Meloni: “Non pretendo riconoscenza”

“Era un obiettivo importante e voglio dire, rispetto al dibattito di questi giorni, che non mi aspetto per questo riconoscenza. Era giusto farlo e l’abbiamo fatto”, ha detto la premier Giorgia Meloni parlando della liberazione di Zaki e del suo rifiuto dell’aereo messo a disposizione dal governo