Paura a scuola per una bimba scomparsa: aveva sbagliato aula

Sono intervenuti i carabinieri

Era stata lasciata a scuola dai genitori e affidata all’insegnante, ma della bimba di 6 anni si sono perse le tracce poco dopo. E’ successo a Marsala, alla scuola Asta di via Falcone. Nell’istituto, durante il primo giorno dis cuola sono stati lunghi momenti di paura, al punto da rendere necessario l’intervento dei carabinieri.

I militari dell’Arma, allertati da un’insegnante che non era riuscita ad individuare la bambina nella sua aula, si sono subito recati sul posto per verificare la situazione. Una storia che si è conclusa con il lieto fine, visto che la piccola aveva soltanto sbagliato classe. Un grande sospiro di sollievo per i genitori, l’allarme è così subito dopo rientrato.