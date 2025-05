E' accaduto in via Umberto: sul posto anche i Vigili del fuoco

CATANIA – Attimi di paura e due feriti per l’incidente che si è verificato oggi in via Umberto. Un anziano, che guidava e in auto con sé aveva sua moglie, a un certo punto ha infranto la vetrina di un negozio, dopo essersi scontrato con una moto.

Da ricostruire ancora le ragioni dell’incidente. Sta di fatto che i due giovani che si trovavano a bordo della moto – a quanto pare si tratterebbe di uno scooter – sono finiti in ospedali. Le loro condizioni non sembrerebbero gravi, ma al momento si sa solo questo.

Le rilevazioni in corso

Sul posto la polizia, i vigili e i vigili del fuoco, assieme al 118, che ha soccorso tutte le persone coinvolte. Spetterà agli investigatori, che stanno svolgendo le attività di rilevazione del sinistro, il compito di stabilire le ragioni di quanto accaduto. Ma si sono registrati attimi di grande preoccupazione.