Paura nella notte a Carini, crolla muro nel costone roccioso

Sono in corso gli interventi di messa in sicurezza

CARINI (PALERMO) – A causa delle forti piogge è crollato un muro dal costone roccioso nella zona del castello di Carini. Lo smottamento e la caduta dei massi hanno provocato la scorsa notte la chiusura di via Palermo. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Sono in corso verifiche sulla sicurezza dell’area.

“Sono intervenuti gli operai che hanno sgomberato la strada – dice il sindaco Giovì Monteleone – resta un piccolo restringimento nella carreggiata, ma si circola regolarmente. Sulla scarpata sono in corso lavori per la messa in sicurezza compresa tutta la rocca sotto il castello”.

“La caduta di massi sotto il castello di Carini è un segnale chiaro della fragilità del nostro territorio, aggravata dalle intense piogge di questi giorni – dice Giovanni Gallina referente di Cittadinanzattiva – per fortuna non si registrano danni a persone, ma è necessario monitorare per una seria prevenzione del dissesto idrogeologico. La tutela dei cittadini deve restare una priorità”.

Intanto le piogge della notte e di questa mattina hanno provocato allagamenti sia a Palermo che in provincia. Diversi problemi alla circolazione. Alberi caduti nella strada di Monreale e San Martino delle Scale.