Paura a Palermo, cavallo imbizzarrito corre tra le vie del centro e causa danni

L'animale si è ferito sbattendo contro una colonna

PALERMO – Momenti di paura in corso Vittorio Emanuele a Palermo per la corsa senza controllo di un cavallo imbizzarrito. L’animale, all’improvviso e per cause da accertare, è partito dai Quattro Canti e si è lanciato al galoppo lungo il Cassaro, salendo in direzione della Cattedrale.

Il cavallo ha distrutto fiorire, danneggiato auto, rischiato di ferire i passanti. Nella corsa il cavallo si è ferito. Si è fermato all’altezza di Porta Nuova dopo che ha impattato contro una colonna. Sono intervenute Volanti della Questura.

Ferrandelli: “Poteva succedere l’irreparabile”

“Poteva succedere l’irreparabile. Per fortuna non è stato così”, dice Fabrizio Ferrandelli assessore al benessere animale del Comune di Palermo. “Appena avvisato – ha aggiunto Ferrandelli – mi sono subito recato sul posto e coordinato l’intervento del servizio veterinario dell’Asp e della Polizia Municipale”.

“L’Asp ha fornito le prime cure necessarie all’animale mentre la Polizia Municipale ha effettuato tutti gli accertamenti del caso e ha applicato le sanzioni necessarie, visto che il responsabile operava in modo abusivo e senza licenza. In città serve agire per il benessere animale e mettere un freno all’abusivismo su cui ci sarà tolleranza zero. Non si può non garantire sicurezza e tutela degli animali”.