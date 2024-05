Litiga con l'amico e lo uccide: dopo trascina il cadavere per strada

L'aggressione è avvenuta in casa

PAVIA – Il cadavere di un uomo di 36 anni d’età è stato ritrovato questa mattina, lunedì 6 maggio, da un passante in viale Cremona, in una zona periferica di Pavia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno subito avviato le indagini per omicidio.

La ricostruzione dell’omicidio

Secondo le prime informazioni, la vittima dell’omicidio è stata uccisa da un amico dopo un violenta lite. L’omicidio sarebbe avvenuto all’interno dell’appartamento dell’aggressore, che avrebbe poi trascinato il corpo in strada.

L’uomo avrebbe confessato l’omicidio. Il cadavere è stato portato all’Istituto di Medicina Legale dell’università di Pavia.