Gravemente ferita un'altra persona

Una donna di circa 30 anni, le cui generalità non sono ancora state rese note, è morta in un incidente stradale. Tragedia avvenuta poco prima delle 13 di oggi alla frazione Tornello del comune di Mezzanino (Pavia).

La vittima era in sella a una moto insieme ad un uomo che è stato trasportato in gravi condizioni al Policlinico Sana Matteo. Il mezzo per cause ancora da accertare si è schiantato contro un furgone. Le persone coinvolte complessivamente quattro.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia stradale che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.