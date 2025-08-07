Pappalardo distribuisce deleghe e competenze a ciascuno

CATANIA – “In questi giorni ho lavorato con grande impegno alla definizione della nuova segreteria Provinciale”. Così il segretario Giuseppe Pappalardo formalizza la nuova segreteria provinciale della federazione provinciale del Pd di Catania.

“Si tratta – spiega – di una squadra rappresentativa dei territori, delle sensibilità e delle competenze che animano la nostra comunità politica. Una segreteria motivata e pronta ad affrontare le sfide che ci attendono in provincia di Catania, in stretto rapporto con i circoli, gli amministratori locali e le energie della società civile e che nasce con l’ambizione di rilanciare il Partito Democratico come protagonista credibile del cambiamento nel nostro territorio”.

Pd Catania, i nomi dei componenti della segreteria

Ecco la nuova squadra e le rispettive deleghe: Gaetano Marziano, vice segretario; Nino Vullo, coordinatore della segreteria; Claudia D’Aita, responsabile Organizzazione; Angela Cerri, Periferie e inclusione sociale; Giancarlo Ciatto, Economia e sviluppo economico; Francesco D’Alessandro, Lavoro; Francesco Fichera, Sanità; Chiara Mangiagli, Giustizia e lotta alla mafia; Nicola Martello, Cultura, diritti, formazione ed iniziativa politica; Salvo Spagano, Scuola e Università; Tania Spitaleri, Enti locali.

Inoltre il segretario ha attribuito specifici incarichi a: Mauro Petralia, coordinatore circoli e feste dell’Unità; Ignazio Puglisi, coordinatore sindaci; Carmelo Salanitro, coordinatore dei dipartimenti; Salvatore Branciforte, coordinatore Area Calatino.

Con successivo provvedimento verranno formalizzati tutti i dipartimenti che accompagneranno quello già istituito nella scorsa assemblea provinciale e relativo alla Transizione ecologica e digitale affidato a Giacomo Rota.