Pd, la corsa al congresso: la mappa delle correnti

Eco come si stanno posizionando i dem siciliani.

PALERMO – Anno nuovo, segretario nuovo. Si scaldano i motori in vista del congresso costituente del Pd e i siciliani si posizionano puntando le loro fiches.

Le candidature alla segreteria nazionale sono arrivate a quattro: Stefano Bonaccini (in tandem con Pina Picerno), Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Nel frattempo si lavora al tesseramento in vista della deadline fissata al 26 gennaio, lo step successivo è la presentazione ufficiale dei candidati in corsa per la segreteria, poi la parola passerà ai circoli. Dal voto dei tesserati verranno fuori i due candidati che si sfideranno ai gazebo delle primarie aperte previste per il 19 febbraio.

In Sicilia via via gli schieramenti prendono forma anche se più di un big non scioglie la riserva. Tra questi il segretario regionale Anthony Barbagallo (che dovrebbe sostenere Schlein in linea con la sua area di riferimento: i franceschiniani di AreaDem), il vice segretario nazionale Giuseppe Provenzano nei fatti già al seguito della deputata emiliana e i deputati regionali Antonello Cracolici e Fabio Venezia.

La scorsa settimana a Palermo è nato il primo comitato a sostegno di Gianni Cuperlo, il deputato della sinistra interna del partito dovrebbe sbarcare in Sicilia a metà gennaio. Tra i big che supportano la sua candidatura ci sono la deputata regionale Valentina Chinnici, il presidente dell’assemblea del Pd siciliano Antonio Ferrante e l’editore Ottavio Navarra. L’ex ministra ai trasporti Paola De Micheli dovrebbe contare sul sostegno del barone rosso Vladimiro Crisafulli.

La macchina organizzativa a supporto di Elly Schlein, la pasionaria made in Occupy Pd, è stata la prima a partire e sta raccogliendo nuove adesioni. Al comitato palermitano si sono aggiunti quello di Siracusa e quello di Trapani. In fase di costituzione quelli di Messina e Ragusa. Tra i supporter siculi ci sono il deputato regionale Dario Safina, i membri della segreteria regionale Sergio Lima, Cleo Li Calzi e Valerio Bordonaro, l’ex sindaco di Trecastagni Giovanni Barbagallo (cattolico di rito franceschiniano che siede nel comitato che sta riscrivendo lo statuto del Pd) e la deputata nazionale Stefania Marino. Restano in attesa di ufficializzazioni il sostegno (scontato) di Barbagallo e Provenzano. In Sicilia, del resto, inutile nasconderlo, buona parte ei posizionamenti su Bonaccini nascono anche dalla contrapposizione al duo Barbagallo-Provenzano, tanto che il congresso potrebbe trasformarsi nel secondo tempo della guerra nata in occasione delle candidature per le regionali e per le politiche.

A supporto del presidente della Regione Emilia Romagna (che a fine gennaio sbarcherà in Sicilia) c’è la maggioranza del gruppo dei deputati regionali: Michele Catanzaro, Nello Dipasquale, Giovanni Burtone, Calogero Leanza, Tiziano Spada e Mario Giambona. Bonaccini potrà contare sul sostegno degli orfiniani Fausto Raciti e Antonio Rubino, del duo Peppino Lupo-Teresa Piccione (ormai in rotta di collisione con AreaDem e soprattutto con il segretario regionale Barbagallo), dell’ex sindaco di Catania e presidente nazionale dei Liberal Pd Enzo Bianco e del sindaco di Salemi Domenico Venuti (principale supporter di Matteo Ricci che ha fatto un passo di lato convergendo sul presidente della Regione Emilia Romagna).