Pd, Letta ricorda La Torre: “Gli dedicheremo la festa dell’Unità”

Lo stato maggiore del partito alla commemorazione dello storico segretario del Poi ucciso dalla mafia.

PALERMO – Il Pd ricorda Pio La Torre nel quarantesimo anniversario dell’omicidio. Enrico Letta si inginocchia davanti alla lapide che ricorda Pio La Torre e Rosario Di Salvo.

Il ricordo di Enrico Letta: “Festa nazionale dedicata a La Torre”

È così che, nel luogo dell’agguato di 40 anni fa, il segretario del Pd esprime la sua commozione richiamando la concezione che La Torre aveva della politica: “Uno strumento di riscatto per i più deboli non un’occasione per la sistemazione degli interessi dei più forti”. In questo percorso Letta ritrova le origini stesse del segretario del Pci ucciso da Cosa nostra il 30 aprile 1982. Figlio di contadini, era riuscito “con una politica fatta di sacrifici” a raggiungere risultati fondamentali nella lotta alla mafia cambiando le norme, codificando il reato di associazione mafiosa e introducendo nell’ordinamento penale la confisca dei patrimoni mafiosi. “Con le sue battaglie – aggiunge Letta – ha cambiato la storia del nostro paese. Lo hanno ucciso ma lui ha vinto. La sua uccisione si è rivelata infatti per la mafia un fatale boomerang. Le norme da lui proposte hanno reso più efficace l’azione contro i poteri mafiosi”. Letta, accompagnato dal segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo e da quello provinciale Rosario Filoramo, ricorda anche l’ultima battaglia di La Torre per la pace, un tema che “ci riporta al momento presente”. E annuncia che a settembre Palermo ospiterà la Festa dell’Unità. Sarà intitolata a La Torre, dice abbracciando il figlio Franco che oggi a Palermo presenta un suo libro sull’antimafia tradita.

Barbagallo: “La Torre lottava contro le diseguaglianze”

“Lottava contro le diseguaglianze sociali e contro i poteri criminali. E lo faceva senza sconti”. Il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, ricorda così Pio La Torre, a 40 anni dalla sua uccisione. Barbagallo richiama l’impegno del segretario regionale del Pci per rafforzare la lotta a Cosa nostra e le sue denunce contro le collusioni tra mafia e politica e aggiunge: “Il suo pensiero è ancora attuale e dà forza allo slancio di emulazione di quella esperienza”. Proprio per questo Rosario Filoramo, segretario provinciale del Pd, sostiene che l’azione di Pio La Torre ha “scassato la mafia”. Tutta la sua storia, conclude, è la “testimonianza di un uomo che della politica sana ha fatto il principio cardine della propria vita”