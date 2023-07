Pd: Schlein a Palermo e Enna il 7 luglio

La segretaria dem parteciperà a un convegno su Autonomia differenziata e Pnrr.

PALERMO – La segretaria del Pd Elly Schlein parteciperà al convegno “Autonomia differenziata e PNRR: il piano di azione del Pd per la Sicilia ” organizzato dalla segreteria del Pd siciliano con il gruppo parlamentare all’Ars, che si terrà venerdì prossimo, dalle ore 16, nella sala Mattarella di Palazzo dei Normanni un palermitano. Oltre alla segretaria nazionale saranno presenti, tra i relatori, il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, il capogruppo del PD all’Ars, Michele Catanzaro, la senatrice Annamaria Furlan, Alessandro Alfieri, componente della segreteria nazionale PD con delega alle Riforme e al PNRR, Peppe Provenzano, responsabile Esteri della segreteria nazionale, Marco Sarracino, componente della segreteria nazionale PD con delega al Sud-coesione territoriale e aree interne e Cleo Li Calzi, componente della segreteria regionale con delega al PNRR. In mattinata Elly Schlein sarà invece a Enna (cinema Grivi, alle ore 9.30) per un incontro su autonomia differenziata e PNRR. Con lei, oltre al segretario regionale Anthony Barbagallo, ne discuteranno i deputati Stefania Marino, Marco Sarracino e Peppe Provenzano e il senatore Antonio Nicita.