 Pedara, Musumeci visita il bene confiscato
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Musumeci visita il bene confiscato: “Un modello da esportare in tutta Italia”

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Il ministro ha visitato la struttura di via Marconi che ospita Misericordie e Ultreya
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PEDARA (CATANIA) – Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha visitato il bene confiscato alla criminalità organizzata di via Marconi 107 a Pedara, sede del Comitato provinciale delle Misericordie di Catania e dell’associazione Ultreya Pedara.

Ad accoglierlo sono stati il presidente del Comitato delle Misericordie di Catania, Alfredo Distefano, la presidente di Ultreya Pedara, Annalisa Schillaci, il sindaco Alfio Cristaudo e rappresentanti delle istituzioni civili e militari del territorio.

La struttura è oggi utilizzata come centro polifunzionale dedicato ad attività di volontariato, protezione civile, iniziative culturali e progetti rivolti alla comunità, configurandosi come presidio di legalità.

“Il ministro Musumeci ci ha dato forza e coraggio per proseguire nelle nostre attività”, ha dichiarato Alfredo Distefano. “Siamo orgogliosi di quello che facciamo per i volontari e per i giovani del Servizio civile universale. Abbiamo voluto mostrargli il lavoro svolto in questi anni”, ha aggiunto Annalisa Schillaci.

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Nel corso della visita, Musumeci ha espresso apprezzamento per il progetto. “Vorrei tanto che questa esperienza potesse essere emulata da altre realtà. Porterò in giro per l’Italia il vostro esempio, perché di centri di volontariato ne ho visti tanti, ma così partecipati, sentiti e coinvolgenti ne ricordo pochi”, ha affermato il ministro.

All’interno dell’immobile sono in fase di realizzazione un museo della legalità e una biblioteca aperta al pubblico. Per quest’ultima, Musumeci ha annunciato la donazione di cinquanta volumi provenienti dalla propria biblioteca personale.

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