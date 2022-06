Pedara: cinque lavoratori in nero, chiuso un ristorante

Due delle persone in servizio percepivano il reddito di cittadinanza.

PEDARA – Sanzioni per 21.950 euro sono state elevate dai carabinieri al titolare di un’attività di ristorazione di Pedara (Catania) dove i militari hanno trovato cinque lavoratori in nero, due dei quali percepivano il reddito di cittadinanza. L’attività commerciale è stata sospesa. Ai controlli, effettuati in molti esercizi commerciali del paese, hanno preso parte i militari della Stazione, qualli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, personale dell’Asp, agenti della locale Polizia Municipale e personale della Siae di Acireale. Il titolare è inoltre risultato sprovvisto di partita Iva.