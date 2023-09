Pedara, inaugurata la scuola elementare “Monsignor Pennisi”

Presenti il sindaco Alfio Cristaudo e il deputato Anthony Barbagallo

3' DI LETTURA

CATANIA – Inaugurato il nuovo plesso della scuola elementare Monsignor Pennisi a Pedara. Presenti il Sindaco Alfio Cristaudo, l’assessore alla Pubblica Istruzione Marina Consoli, il Presidente del Consiglio Francesco Laudani e gli assessori Salvatore Corsaro e Carmelo Mazzella. I consiglieri comunali Salvo Bonaccorsi, Marisa Consoli, Antonio Fallica e Salvatore Torrisi.

Alla inaugurazione è intervenuto anche l’onorevole Anthony Barbagallo a cui si deve l’avvio dell’iter sotto la candidatura a sindaco di Pedara e l’ottenimento del finanziamento seguito da deputato regionale.

Iter proseguito poi durante l’amministrazione di Antonio Fallica e concluso con l’attuale amministrazione di Alfio Cristaudo, che già da assessore all’Edilizia Scolastica, durante la sindacatura Barbagallo, aveva seguito il progetto.

“Sono particolarmente felice di poter finalmente consegnare ai miei concittadini il nuovo plesso della Monsignor Pennisi. Un iter lungo e farraginoso che però siamo riusciti a portare a buon fine. Purtroppo a causa del Covid i lavori hanno subito un notevole rallentamento, ma ringrazio la ditta RTI, composta da Vullo Salvatore –SI.CO. Installazioni Srl- Appalti Tinaglia di Favara (AG), per aver lavorato con celerità e professionalità, perché aldilà del ruolo, tutto questo è frutto di un lavoro di squadra con tutta la Giunta e i Consiglieri di maggioranza. Il mio pensiero va adesso ai tanti bambini che ne potranno finalmente usufruire e ai docenti che daranno loro le basi per diventare il nostro futuro”.

I lavori del completamento della scuola Monsignor Pennisi erano iniziati nel maggio del 2021 e si sono conclusi a giugno del 2023. Importo del progetto 2.150.000,00 ottenuto con finanziamento DDG 8027 FRL 23/12/2019 del Dipartimento regionale Istruzione.



L’intervento ha permesso il completamento dell’edificio esistente con la nuova realizzazione di:

• 8 aule

• 1 aula biblioteca

• 1 sala professori

• 2 laboratori

• 1 deposito

• ascensore

• cortile area a verde



“L’ampliamento della scuola Pennisi, – ha sottolineato l’assessore alla Pubblica Istruzione Marina Consoli – rientra nella politica dell’Amministrazione Cristaudo di investire su una migliore qualità dei servizi da offrire agli studenti pedaresi e le loro famiglie”.

Stessa commozione provata dal presidente del Consiglio, Francesco Laudani: “Questa inaugurazione rappresenta un importante traguardo per la nostra collettività. Un progetto che ci sembrava un bel sogno e che siamo riusciti a realizzare”.

Particolare soddisfazione è stata espressa anche dal Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo S. Casella, Fabio Fidotta e dal suo corpo docente e personale ATA, che ha collaborato per la realizzazione della giornata di inaugurazione. Un sentito ringraziamento va all’Ufficio Pubblica Istruzione guidato dall’Ing. Pietro Rapisarda, coadiuvato dal geometra Moschetto, il geometra Bonaccorsi e l’Ing. Parisi. Ed ancora al progettista e Direttore dei Lavori Ing. Concetto Costa e all’assessore Leonardo Laudani, per gli interventi a supporto.

Ai ragazzi del Coro e dell’Orchestra dell’Istituto Casella, ai ragazzi del servizio civile e al consigliere Scirè, ai signori Maurizio Torrisi e Benedetto Russo del Comune di Pedara. Al consulente alla Cultura Salvo De Luca per il contributo storico che ha offerto oggi nel corso della inaugurazione a cui hanno preso parte anche i familiari di Monsignor Pennisi. Alle Forze dell’Odine presenti sul territorio: i Carabinieri con il testa il Comandante, Luogotenente Puglisi e i Vigili Urbani.