Pedara, la morte di Alfio Presti e il momento del dolore

La vittima gestiva un b&b a poca distanza dal luogo della tragedia.

PEDARA. Il tratto di strada provinciale sul quale il 52enne Alfio Presti ha trovato la morte in modo drammatico, dista poche centinaia di metri dal B&B che l’uomo gestiva col proprio figlio.

E’ una notizia che ha squarciato la mente di tanti pedaresi la fine tragica di Alfio Presti.

Uno sconforto che ha colpito chi lo conosceva ed il modo in cui tutto è accaduto: l’ingresso a bordo del suo Bonelli 250 lungo via delle Ginestre e l’impatto contro un palo della pubblica illuminazione.

Uno schianto che lo ha sbalzato a decine di metri dal luogo dell’impatto.



Per l’uomo non vi è stato nulla da fare, nonostante l’arrivo sul posto dei soccorritori. In tanti in queste ore stanno esprimendo un ricordo o un semplice pensiero nei confronti del 52enne.

E c’è chi raccomanda sempre una prudenza mai eccessiva: massima attenzione nelle strade.

A qualunque ora ed in qualunque luogo.