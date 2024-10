Pedinava le sue vittime e le derubava: arrestato 29enne catanese

Almeno quattro le rapine messe a segno

CATANIA – La polizia ha arrestato a Catania su ordine della Procura della Repubblica etnea un giovane di 29 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e porto abusivo di armi, ritenuto l’autore di quattro rapine commesse nel quartiere Borgo-Sanzio durante le ore serali e notturne.

Gli agenti hanno eseguito una ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale. Il gip, su richiesta del pm, ha disposto che fosse rinchiuso in carcere in ragione della particolare pericolosità sociale e dell’elevato rischio di reiterazione del reato. Le indagini hanno permesso di acquisire elementi che dimostrerebbero il coinvolgimento del 29enne in quattro rapine.

I poliziotti sono riusciti ad identificare il presunto autore grazie alla collaborazione delle vittime. Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane era solito stazionare a bordo della propria autovettura davanti ad un fast food di via Passo Gravina.

Scelte le sue vittime, le seguiva in auto e poi, non appena si trovavano in zone isolate e poco trafficate, entrava in azione con minacce e violenze fisiche per impossessarsi dei loro smartphone e di denaro contante. Molte delle vittime hanno dovuto ricorrere alle cure in ospedale.

La prima rapina fu compiuta in via Giacomo Puccini: la vittima fu avvicinata con una scusa dal 29enne il quale, dopo averla afferrata e trascinata all’interno la presa a calci e pugni per sottrarle un costoso smartphone. La seconda l’avrebbe compiuta in via Rosso di San Secondo: la vittima, in auto in attesa dell’apertura del cancello automatico, con minacce fu costretta consegnare tutti i soldi.

Nella terza rapina, in piazza Cavour: la vittima fu derubata dello smartphone che le venne strappato di mano. La quarta rapina avvenne nell’area di un fast food di via Passo Gravina, dove la vittima fu derubata dello smartphone dopo essere stata minacciata.