Peppino Impastato, l’anniversario dell’omicidio: le manifestazioni

Il 9 maggio ci sarà un corteo per la pace

PALERMO – “Anche quest’anno siamo pronti a ricordare Peppino Impastato e le sue battaglie di giustizia sociale e libertà, durante il 47esimo anniversario dell’omicidio mafioso. La mafia, come dimostrano le recenti operazioni, continua a operare sul territorio riorganizzandosi costantemente”.

Lo dicono i volontari dell’associazione “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato” che da dal 6 al 10 Maggio hanno organizzato a Cinisi tante iniziative: incontri, attività culturali, artistiche, musicali e teatrali.

“Il 9 maggio – aggiungono – costruiremo un grande corteo di pace, memoria, lotta e impegno! Scenderemo in strada al fianco del popolo palestinese e di tutti i popoli in lotta per l’autodeterminazione per ribadire il nostro impegno per la pace, la solidarietà e la giustizia sociale”.