Perché Biagio e Giuditta?

Il ricordo del magistrato coinvolto nell'incidente del 'Meli'

Il presidente Leonardo Guarnotta era su una delle macchine nel convoglio delle scorte quel giorno a piazza Croci. Da giudice istruttore visse gli anni più drammatici del contrasto a Cosa nostra. Ecco il suo ricordo. Quarant’anni dopo.

La vita è fatta di fattori casuali che possono sconvolgerla e cambiarla. Il 24 novembre 1985 riuscii per caso a partire da Milano, dove ero andato come giudice istruttore. Eravamo in ritardo io e il collega pm, per i nostri impegni. Partimmo lo stesso, facendo presente gli appuntamenti della mattina successiva, il 25 novembre.

Se fossi rimasto a Milano, forse non ci saremmo trovati con Paolo Borsellino in via Libertà, a piazza Croci. Io non ci sarei stato e Paolo probabilmente avrebbe scelto un’altra strada. Eravamo amici, ci trovavamo bene, avevamo lo stesso carattere e ci piaceva passare del tempo insieme.

Dopo l’incidente sono sceso dalla macchina, per capire cosa fosse successo, mentre Paolo è rimasto come impietrito. Avevo un pensiero, tra gli altri: mio figlio frequentava il ‘Meli, aveva tredici anni’. Ma poi ho saputo che era uscito prima.

La ferita enorme per quel lutto, per quanto accaduto, è ancora aperta. Penso spesso con tanto affetto e tantissimo dolore a Biagio, a Giuditta, alle loro povere famiglie. La città degli anni Ottanta era blindata, viveva in un clima di terrore. Alla vigilia del maxi-processo, le misure di sicurezza erano necessarie.

Siamo stati le cause involontarie di una tragedia. Abbiamo centuplicato il nostro impegno di contrasto a Cosa Nostra, in quegli anni. Io, Paolo, Giovanni, sapevamo di essere precari, di correre pericoli enormi. Ma perché anche Biagio e Giuditta? Tre anni fa, il fratello di Biagio, Vincenzo, mi ha abbracciato (nella foto) durante un incontro pubblico. Porto con me la memoria di quell’abbraccio che ricambio ogni giorno.

