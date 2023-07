‘Pericolo crolli alle Egadi’, il sindaco chiede l’intervento della Regione

A Marettimo sono caduti dei massi. A Levanzo la strada di accesso ai Faraglioni è chiusa dal 2021

TRAPANI – ll Comune di Favignana ha chiesto l’intervento urgente della Regione Siciliana per la messa in sicurezza di due aree pericolose per i turisti a Marettimo e Levanzo.

A Marettimo, in località Scalo Vecchio, nei giorni scorsi e per la seconda volta, sono caduti dei massi.

A Levanzo la strada di accesso ai Faraglioni è chiusa dal 2021 a seguito della caduta di massi e frane di detriti e ieri qualcuno ha divelto i cartelli di divieto di accesso.

La richiesta è stata inviata al commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico Croce, al presidente della Regione Schifani e al ministro per la Protezione civile Musumeci.