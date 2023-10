Persone Down a Catania, apre lo sportello di sostegno per le famiglie

Il servizio di aiuto psicologico e supporto emotivo

CATANIA – Aprirà lunedì prossimo a Catania lo sportello ‘Andare oltre’, un servizio gratuito per sostenere psicologicamente chi ha in famiglia una persona con la sindrome di Down.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto regionale ‘Non lasciateci soli’, ed ha l’obiettivo di “dare alle famiglie un sostegno gratuito in un momento in cui si sentono spiazzate e schiacciate dalla prospettiva di affrontare da sole la serie di problemi educativi, sociali e sanitari che la sindrome di Down comporta.

A curarla è l’Associazione famiglie persone Down di Catania, che con il contributo della Regione Siciliana in partenariato con i Comuni di Aci Castello, Acireale, Paternò, Pedara e con la collaborazione del Comune di Catania e dello studio medico ‘BGenetica’ ha messo su un servizio telefonico operativo nei giorni dispari dalle 16 alle 19 allo scopo di offrire un supporto emotivo alle famiglie.

Persone Down a Catania, il bisogno di supporto

“Lo sportello risponde ad una precisa richiesta che noi come associazione in questi anni abbiamo visto crescere sempre di più – spiega la presidente di Afpd Odv Catania Stefania Massimino – vale a dire il bisogno di un supporto psicologico nella fase iniziale della nascita di un bambino con sindrome di Down, e soprattutto anche nel momento stesso della diagnosi e in tutte le fasi della crescita dei ragazzi”.

“I genitori da questo punto di vista – aggiunge Massimino – sono lasciati soli ad affrontare tutti i problemi che si pongono lungo questo cammino. Una volta questi bambini, questi ragazzi si tenevano chiusi in casa. Oggi le famiglie rivendicano giustamente il loro diritto a stare in mezzo agli altri. Di qui l’idea di un supporto psicologico per dare loro delle informazioni e dei consigli e direi anche solo per ascoltarle”