Perugia-Palermo 2-1, Marconi riapre il match – LIVE

Tutte le principali azioni della sfida valida per la prima giornata del girone di ritorno di Serie B

3' DI LETTURA

PALERMO – Dopo settimane di attesa riprende il campionato di Serie B. Nella prima giornata del girone di ritorno del torneo cadetto, gara di esordio di questo 2023, il Palermo è ospite del Perugia allo stadio “Renato Curi” in uno scontro di grande importanza per entrambe le compagini.

I padroni di casa hanno chiuso il girone d’andata con due vittorie consecutive, abbandonando l’ultimo posto in classifica a scapito del Cosenza nuovo fanalino di coda del torneo. Momento decisamente positivo per i Grifoni così come per i rosa, provenienti da cinque risultati utili consecutivi e chiamati a trovare continuità per non venire risucchiati dai bassifondi della classifica.

Il tecnico rosanero Eugenio Corini, per la prima gara dell’anno, conferma il 3-5-2 visto nelle ultime gare e la quasi totalità degli uomini che hanno chiuso in crescendo la prima metà del campionato di Serie B. Davanti a Pigliacelli, nel terzetto difensivo, spazio a Mateju, Nedelcearu e Marconi, quest’ultimo preferito a Bettella non al top della condizione. In mediana, con l’assenza di Stulac fuori per infortunio, insieme agli inamovibili Gomes e Segre chance dal primo minuto per Saric, con Valente e Sala ad agire da esterni di centrocampo. In attacco confermato il duo Di Mariano-Brunori.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio previsto per le ore 14:00. Le squadre fanno il loro ingresso in campo, rosanero in completo da trasferta nero mentre i padroni di campo giocheranno con la tenuta casalinga in maglia rossa e pantaloncini bianchi. In questa prima frazione di gioco il Palermo attaccherà da sinistra verso destra, pallone affidato proprio ai rosa. Il direttore di gara fischia l’inizio delle ostilità: comincia Perugia-Palermo, prima gara di questo 2023. Dopo neanche due minuti Perugia subito in vantaggio: autore del gol Di Serio che, direttamente da rimessa laterale, salta Nedelcearu e dopo aver aver percorso da solo tutta la linea della rimessa dal fondo batte Pigliacelli sul suo palo dopo una prima respinta del portiere rosanero. Grave défaillance della retroguardia rosanero che permette ai padroni di casa di sbloccare subito il match. Al 6′ calcio di rigore per il Perugia: Gomes scivola in area e stende Lisi, sul dischetto si presenta Casasola che realizza la rete del 2-0 per il Perugia. Inizio shock per il Palermo, sotto di due reti dopo soli sette minuti di gioco. Al minuto sedici ancora Perugia pericoloso con Olivieri che in ripartenza beffa Gomes rimasto ultimo uomo, l’attaccante si invola verso la porta ma questa volta Pigliacelli si oppone alla conclusione evitando il tracollo rosanero. Un minuto più tardi ancora Olivieri vicino al gol con una bella rovesciata in area, respinge ancora Pigliacelli spedendo il pallone in angolo ma in questo momento allo stadio “Curi” è un vero e proprio dominio Perugia. Al 23′ gol Palermo, i rosa la riaprono! Calcio di punizione battuto da Valente dalla trequarti, colpo di testa perfetto di Marconi che trafigge Gori per il gol che accorcia le distanze. Dopo venti minuti da film dell’orrore la compagine rosanero, al primo vero affondo verso l’area di rigore del Perugia, trova la rete che riapre la sfida del “Curi”.

Articolo in aggiornamento

IL TABELLINO DEL MATCH

PERUGIA: 1 Gori, 11 Olivieri, 13 Luperini, 15 Dell’Orco (cap.), 16 Bartolomei, 20 Di Serio, 21 Curado, 23 Lisi, 24 Casasola, 25 Santoro, 97 Sgarbi. A disposizione: 12 Furlan, 81 Abibi, 2 Rosi, 4 Iannoni, 5 Angella, 6 Vulikic, 9 Melchiorri, 10 Matos, 17 Paz, 18 Di Carmine, 28 Kouan, 33 Beghetto. Allenatore: Castori.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Sala, 5 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 28 Saric, 30 Valente, 37 Mateju. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 4 Orihuela, 14 Broh, 19 Vido, 21 Damiani, 27 Soleri, 48 Bettella, 79 Lancini. Allenatore: Corini.

Arbitro: Marcenaro (Genova). Assistenti: Affatato (VCO) – Severino (Campobasso). Quarto Ufficiale: Panettella (Bari). VAR: Nasca (Bari). AVAR: Rutella (Enna).

MARCATORI: 2′ Di Serio (PE), 7′ rig. Casasola (PE), 23′ Marconi (PA)

NOTE: