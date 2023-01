Perugia-Palermo, mister Corini convoca 20 giocatori

C’è anche Renzo Orihuela

Sono venti i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Eugenio Corini per la gara di sabato 14 gennaio contro il Perugia.

La sfida in trasferta per i rosa è valida come prima giornata del girone di ritorno di Serie B ed è in programma alle ore 14.00. Di seguito, la lista dei rosanero convocati dal tecnico di Bagnolo Mella.

1 Grotta

3 Sala

4 Orihuela

5 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

12 Massolo

14 Broh

15 Marconi

18 Nedelcearu

19 Vido

21 Damiani

22 Pigliacelli

27 Soleri

28 Saric

30 Valente

37 Mateju

48 Bettella

79 Lancini