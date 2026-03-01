Pescara-Palermo 0-0: fine primo tempo allo stadio Adriatico – LIVE

La diretta testuale della gara tra i biancazzurri e i rosanero

Pescara-Palermo, gara valida per la 27ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, è in programma alle ore 15.00 allo stadio Adriatico.

Pescara-Palermo: la partita

Articolo in aggiornamento

45′ + 1′ – Di Nardo prova a superare Joronen in pallonetto su schema da calcio piazzato, ma la sfera finisce di poco alta sopra la traversa. Subito dopo l’arbitro fischia due volte e manda tutti negli spogliatoi sul parziale di zero a zero

45′ – Giallo per Peda, poi viene segnalato un minuto di recupero

30′ – Tornano a rispondere i rosanero con un colpo di testa di Pierozzi respinto da Saio

28′ – Ci prova anche Acampora dalla lunga distanza, palla fuori

26′ – Tentativo di conclusione di Russo, Joronen para

20′- Si abbassa un po’ il ritmo della gara e le azioni da gol iniziano ad essere meno precise

10′ – Augello trova in area avversaria Johnsen che prova a sorprende Saio, il portiere del Pescara è attento e respinge

9′ – Risponde il Pescara da calcio piazzato con Insigne che deve impegnare Joronen con un tiro velenoso

7′ – Il Palermo prova a far male in contropiede con Palumbo, Saio lascia la porta e anticipa Johnsen, la sfera finisce sui piedi di Segre ma il suo tiro verso la porta sguarnita è debole e viene controllato da un difensore avversario

Ore 15:01 – Primo pallone affidato ai rosanero, comincia la gara allo stadio Adriatico!

Ore 14:58 – Pescara e Palermo sono sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima del fischio d’inizio del match

Ore 14:45 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma tra quindici minuti

Ore 14:20 – Squadre in campo per il riscaldamento

Ore 14:00 – Comunicate le formazioni ufficiali, il Palermo fa sapere che Mattia Bani non sarà disponibile a causa di una sindrome influenzale

Pescara-Palermo: il tabellino

PESCARA: 22 Saio, 2 Capellini, 6 Bettella, 8 Brugman, 9 Di Nardo, 11 Insigne (C), 13 Acampora, 14 Valzania, 19 Faraoni, 31 Russo, 32 Cagnano. A disposizione: 12 Profeta, 44 Brondbo, 3 Letizia, 5 Brandes, 7 Meazzi, 15 Altare, 18 Fanne, 27 Olzer, 36 Berardi, 95 Corbo. Allenatore: Gorgone.

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 7 Johnsen, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 96 Magnani. A disposizione: 1 Gomis, 77 Di Bartolo, 6 Gomes, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 18 Modesto, 19 Bereszynski, 21 Le Douaron, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Fabio Maresca (Napoli). Primo assistente: Thomas Miniutti (Maniago). Secondo assistente: Matteo Pressato (Latina). Quarto ufficiale: Riccardo Tropiano (Bari). VAR: Manuel Volpi (Arezzo). AVAR: Federico Dionisi (L’Aquila).

MARCATORI:

NOTE: Ammoniti: Peda (PA).