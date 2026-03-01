Pescara-Palermo, qualche novità per Inzaghi: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

La rincorsa verso la Serie A dei rosanero di Pippo Inzaghi fa tappa in Abruzzo. Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, lo stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia” ospiterà il match Pescara-Palermo, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026. Una sfida che mette di fronte due compagini con stati d’animo opposti. I siciliani continuano a sognare la promozione diretta, i padroni di casa vogliono recuperare terreno in classifica e cancellare il pesantissimo 5-0 subito nel match d’andata al “Barbera”.

Il Palermo di Pippo Inzaghi si presenta a questo appuntamento dopo aver dato prova di grande forza nelle ultime uscite, consolidando il proprio cammino nella zona alta della graduatoria. I rosanero occupano sempre il quarto posto con 51 punti, incollati alle tre concorrenti davanti (Venezia, Monza e Frosinone) per la promozione diretta in massima serie. Il ruolino di marcia recente è impressionante: 14 risultati utili consecutivi in campionato e record di 8 vittorie di fila in casa. Nel mirino dei siciliani c’è solo la vittoria, soprattutto lontano dalle mura amiche del “Barbera”.

Situazione diametralmente opposta per il Pescara, impegnato in una lotta serrata per mantenere la categoria. Attualmente la formazione abruzzese è fanalino di coda della classifica di Serie B con 18 punti. La squadra biancazzurra guidata da Giorgio Gorgone fatica a trovare continuità nei risultati. Nelle ultime cinque partite ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Per il “Delfino”, la sfida interna contro la corazzata del capoluogo siciliano rappresenta l’opportunità di dare una scossa definitiva alla stagione e riscattare l’umiliazione dell’andata.

Pescara-Palermo: le probabili formazioni

Nel 3-4-2-1 di mister Inzaghi, tra i pali agirà Joronen, protetto dal trio difensivo composto da Peda, Magnani (Bani dovrebbe riposare per un fastidio muscolare) e Ceccaroni. In mediana, Segre farà coppia con Ranocchia, mentre sulle fasce agiranno i soliti Pierozzi e Augello. Sulla trequarti, la fantasia di Palumbo sarà affiancata a quella di Johnsen (in vantaggio su Le Douaron), per innescare il bomber Pohjanpalo, punto di riferimento insostituibile dell’attacco rosanero.

Il Pescara guidato da Gorgone dovrebbe rispondere con un 4-3-2-1. In porta spazio a Saio; la linea difensiva dovrebbe vedere scendere in campo Faraoni, Capellini, Bettella (ex rosa) e Cagnano. A centrocampo Brugman (altro ex Palermo) detterà i tempi di gioco, affiancato da Fanne e Valzania. In avanti, Olzer e Lorenzo Insigne daranno supporto a Di Nardo.

PESCARA (4-3-2-1): Saio; Faraoni, Capellini, Bettella, Cagnano; Fanne, Brugman, Valzania; Insgine, Olzer; Di Nardo.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Johnsen, Palumbo; Pohjanpalo.