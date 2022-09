Ricoverato al Buccheri La Ferla

PALERMO – Un giovane di 26 anni è rimasto folgorato la notte scorsa a Palermo. E’ accaduto al porticciolo della Bandita dove il pescatore stava preparando la barca per una battuta di pesca. Per ragioni da chiarire è stato colpito da una scarica elettrica. E’ stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo.

Indaga la polizia

Ad avere aperto un’indagine sull’episodio degli agenti del commissariato Brancaccio che stanno provando a ricostruire quanto accaduto. Immediato l’arrivo dei soccorsi, un’ambulanza del 118 ha trasferito il giovane col codice rosso: ha la prognosi riservata. Sul posto anche i vigili del fuoco che sono intervenuti in supporto. Pare che a causare questa scarica sia stato il cavo per alzare il verricello elettrico. L’azione della salsedine, stando ai primi riscontri, avrebbe compromesso l’integrità della guaina che ricopre il verricello.