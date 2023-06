Pestaggio violento a Marsala, il Comune sarà parte civile

Il sindaco: "Comunità offesa dal brutale atto"

MARSALA (TP) – Il Comune di Marsala si costituirà parte civile nell’eventuale processo contro i responsabili della violenta aggressione contro il cittadino che stava comprando le sigarette a Strasatti e che è stato picchiato da due giovani, di cui uno minorenne.

“Nel rinnovare il mio personale grazie e quello della Città alle Forze dell’Ordine che hanno prontamente individuato i responsabili, ho avviato la procedura perchè Marsala si costituisca parte civile nell’eventuale processo penale a loro carico”, ha dichiarato in una nota il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, che ha già dato mandato all’Ufficio Legale Comunale per la costituzione in giudizio contro gli aggressori.

“La comunità è stata offesa dal brutale atto e alla città è stato arrecato un danno di immagine non indifferente, tenuto conto della negativa eco della notizia a livello nazionale e non solo”, ha aggiunto.

Ma questo non sembra essere l’unico episodio di violenza che si è verificato a Marsala negli ultimi giorni. Sabato 24 giugno, in zona Porta Nuova, ci sarebbe stata una lita tra extracomunitari.

Uno di loro avrebbe tentato di spaccare la testa ad un altro connazionale mediante l’uso di una bottiglia di vetro. Sempre sabato 24 giugno, intorno all’una di notte, gli stessi di Porta Nuova avrebbero aggredito una coppia di fidanzati. Il ragazzo sarebbe rimasto ferito ma non avrebbe ricorso a cure ospedaliere.

Solamente grazie all’intervento di tre ragazzi la situazione non sarebbe peggiorata.

Domenica 25 giugno, nel tardo pomeriggio, in Via Dante Alighieri, due ragazzi si sarebbero picchiati per motivi ancora ignoti. Dopo la colluttazione, uno dei due sarebbe salito in macchina, sulla quale ci sarebbero state anche altre persone, avrebbe premuto l’acceleratore, investendo l’altro ragazzo, che sarebbe poi riuscito ad alzarsi.

Domenica notte, invece, in zona Villa Cavallotti, vicino ai bagni, tre extracomunitari avrebbero tentato di importunare due ragazze che passeggiavano lungo il viale. (Foto d’archivio)