Petrosino, furto di rame interrotto dai carabinieri: arrestato 39enne

Ha precedenti di polizia

PETROSINO (TRAPANI) – Lo hanno colto in flagrante mentre stava tranciando con una cesoia circa 100 metri di cavi di rame in via Palma Chianu. Per questo i carabinieri di Marsala hanno arrestato un 39enne, accusato di furto aggravato.

Obbligo di presentazione

L’arrestato ha già precedenti. La sua cattura rientra nel servizio di pattuglia sul territorio nell’abitato di Petrosino. Anche la cesoia è stata sottoposta a sequestro. Per il 39enne è scattato infine l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e di dimora a Marsala.

Le notizie della provincia di Trapani.