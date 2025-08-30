L'annuncio della Sala stampa vaticana

CITTÀ DEL VATICANO – Papa Leone XIV ha nominato vescovo dell’Eparchia, cioè diocesi, di Piana degli Albanesi di Sicilia, il reverendo Papàs Raffaele De Angelis, del clero dell’eparchia di Lungro degli Italo-Albanesi, finora Parroco di San Giovanni Battista ad Acquaformosa. Lo rende noto il bollettino della sala stampa vaticana.

Piana degli Albanesi e Lungro sono due diocesi del tutto particolari, dagli antichi legami storici con la chiesa orientale. È per questo che i loro sacerdoti, di norma, sono sposati ma non i vescovi.

“Un grande grazie a Papa Leone XIV che ha dato un nuovo pastore all’eparchia di Piana degli Albanesi” ha detto questa mattina nella cattedrale di Lungro il vescovo, mons. Donato Oliverio, in un breve messaggio dopo l’annuncio della nomina.

“La diocesi di Piana attendeva la nomina di un nuovo pastore. Con l’arrivo del nuovo vescovo si apre lo spazio, un futuro e la possibilità di progettazione. È un momento importante per padre Raffaele, per la chiesa di Piana ma anche per la Chiesa di Lungro che vede con gioia un figlio essere eletto a successore degli apostoli”.

In conclusione, ha aggiunto, “occorre guardare con speranza al futuro perché le nostre Chiese italo-albanesi hanno un grande avvenire, sia dal lato spirituale e religioso che dal lato culturale e umano”.

Raffaele De Angelis è nato il 24 ottobre1979 a Castrovillari, Italia. Ha compiuto gli studi filosofici e teologici presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, conseguendo il Dottorato in Teologia Morale.

È stato ordinato presbitero per l’Eparchia di Lungro degli Italo-Albanesi nel 200.