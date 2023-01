Piano Battaglia, da domani attivo il tapis roulant per la risalita

La Città Metropolitana ha completato tutte le operazioni tecniche di revisione

PALERMO – Da domani, domenica 22 gennaio, sarà attivo l’impianto di tapis roulant a Piano Battaglia. È questo il primo passo che Città Metropolitana ha compiuto in vista della riapertura di tutti gli impianti di risalita del comprensorio di Piano Battaglia.

Città Metropolitana, infatti, ha completato tutte le operazioni tecniche di revisione quinquennale degli impianti per ottenere il nullaosta da parte dell’Ansfisa (l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). A questo punto, Città Metropolitana conta di avere il via libera al più presto dall’Agenzia e comunque entro la fine di questo mese di gennaio in modo, così, da poter restituire agli appassionati l’utilizzo degli impianti, gestendoli attraverso la società partecipata Palermo Energia.

Sono state, inoltre, completate le operazioni di pulizia, sistemazione e messa in sicurezza delle piste di discesa ed attivato il Soccorso Alpino Speleologico per garantire all’interno dell’area degli impianti l’assistenza in caso di incidenti. Attivato anche il gatto delle nevi per il trasferimento degli eventuali infortunati alla guardia medica del sito, prontamente messa in servizio dall’ASP di Palermo.

Nel frattempo, Città Metropolitana ha messo a punto il sistema di controllo della sicurezza della transitabilità delle strade provinciali di accesso all’area sciistica attraverso la propria Protezione Civile che sta operando con i propri mezzi spalaneve, supportata dai mezzi della Viabilità Metropolitana per rendere sicuro il raggiungimento delle piste.

“Città Metropolitana, con la collaborazione dei sindaci del territorio, sta mettendo in campo il massimo sforzo per restituire all’attività turistica e agli appassionati il comprensorio di Piano Battaglia – afferma il sindaco della Città Metropolitana Roberto Lagalla –. Ringrazio anche il prezioso lavoro della Prefettura che nel corso di una riunione tenuta nei giorni scorsi sta coordinando tutte le attività di controllo e sicurezza del territorio attraverso Polizia stradale, Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo forestale regionale e le Protezioni civili dei Comuni di Petralia Sottana, Polizzi, Isnello e Collesano”.