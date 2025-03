Periferie, Meloni: “Avanti con gli interventi su Catania e Palermo”

La premier: "Nel capoluogo risaneremo la chiesa di San Paolo Apostolo"

ROMA – “A Catania abbiamo scelto di occuparci del quartiere di San Cristoforo, che è uno dei più antichi e popolosi del capoluogo etneo. In particolare, la nostra attenzione si concentrerà sulla riqualificazione di Via Playa”.

Lo ha detto, a quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni all’incontro a Palazzo Chigi sul Piano periferie, illustrando gli interventi previsti in Sicilia.

Palermo

“A Palermo, insieme al sindaco Lagalla, abbiamo immaginato una serie di interventi molto significativi, e tra questi – ha aggiunto – quello che voglio citare è la scelta di iniziare un progetto di manutenzione e risanamento strutturale della chiesa di San Paolo Apostolo a Borgo Nuovo. La chiesa è un luogo di riferimento del quartiere, ma è chiusa da oltre 20 anni ed è sprofondata nel degrado, diventando un po’ il simbolo dell’abbandono del quartiere”.

Ciancitto (FdI): “Ringrazio il governo”

“In qualità di deputato di Fratelli d’Italia per la città di Catania, desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento al Governo Meloni per l’attenzione e l’impegno mostrato nei confronti delle periferie siciliane, e in particolare della nostra città”. Lo dichiara in una nota Francesco Ciancitto, deputato di Fratelli d’Italia.

“La scelta di intervenire su Catania e Palermo con progetti concreti di recupero urbano è una testimonianza della volontà di costruire un futuro migliore per tutti, senza lasciare indietro nessuno”.

Manlio Messina (FdI): “L’impegno del governo nel risanamento e nella valorizzazione delle nostre periferie è un segnale di grande responsabilità verso le comunità più vulnerabili, che meritano attenzione e investimenti”.