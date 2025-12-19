Piano Tavola, una tonnellata di botti illegali in auto: denunciato 57enne

Gli agenti sono intervenuti dopo aver assistito a movimenti sospetti

CATANIA – Un uomo di 57 anni, originario di Siracusa, è stato denunciato dai poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania per il trasporto di materiale esplodente pericoloso senza autorizzazione e per ricettazione.

L’intervento è avvenuto nel territorio di Piano Tavola, dove gli agenti della Squadra Amministrativa hanno intercettato un veicolo sospetto nell’ambito di un piano di controlli straordinari predisposto per le festività di fine anno.

La perquisizione del mezzo ha permesso di scoprire un carico di circa 1000 chilogrammi di fuochi d’artificio privi di qualsiasi documentazione sulla tracciabilità. Oltre all’illegalità del materiale, i poliziotti hanno riscontrato l’assoluta inidoneità del veicolo utilizzato, che rendeva il trasporto un serio pericolo per l’incolumità pubblica data l’ingente quantità di esplosivo.

Poiché l’uomo non ha fornito spiegazioni valide sulla provenienza della merce, verosimilmente destinata al mercato nero, gli agenti hanno proceduto al sequestro e alla denuncia, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato fino a condanna definitiva.

L’operazione testimonia l’impegno costante della Polizia di Stato nel contrastare la vendita di botti illegali che ogni anno mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini. In merito all’acquisto di prodotti pirotecnici, le autorità ricordano che la vendita è consentita solo ai maggiorenni e raccomandano di rivolgersi esclusivamente a rivenditori autorizzati, evitando assolutamente di affidarsi a soggetti sprovvisti di licenza.