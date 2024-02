Piantedosi a Palermo lancia il “patto per la sicurezza”, più uomini e risorse

Comitato ordine e sicurezza in prefettura

PALERMO – Un patto istituzionale per aumentare i livelli di sicurezza nella città di Palermo e in provincia attraverso lo stanziamento di risorse da parte del ministero dell’Interno e il rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine. E’ quanto è emerso a conclusione del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, nel capoluogo siciliano.

Piantedosi: “Più uomini a Palermo”

“Aldilà della lotta alla mafia sempre al centro dell’attività di chi opera sul territorio con grandi risultati e professionalità, abbiamo affrontato alcuni temi, come la mala-movida, il contrasto alle piazze per lo spaccio di droga, alla criminalità che proietta Palermo nell’alveo di altre città d’Italia – ha detto Piantedosi -. Proveremo a mettere in campo qualcosa, il sindaco ha proposto un patto istituzionale per coniugare le linee d’azione e accompagnarlo con qualche risorse che possiamo reperire. Ragioneremo per innalzare il livello di contrasto ai fenomeni criminali e dare il nostro contributo: più risorse umane, procedure, e qualche destinazione particolare. Le tecnologie sono importanti se sono a supporto e servono come accessorio d’aiuto all’attività di pubblica sicurezza”. Oggi il Centro Padre nostro fondato da don Pino Puglisi ha scritto una lettera al titolare del Viminale in merito alla ‘malamovida’: “La repressione non basta”.

Lagalla: “Grazie Piantedosi”

“Rivolgo il mio ringraziamento al Ministro dell’Interno Piantedosi per la visita di oggi e la partecipazione al Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza in prefettura che testimoniano la sua attenzione nei confronti di Palermo”, dice il sindaco Roberto Lagalla. Voglio anche esprimere il mio apprezzamento per l’apertura e la volontà del ministro di stringere un accordo istituzionale con il governo nazionale che, con la collaborazione della Prefettura, porterà alla definizione di un patto per la sicurezza e la rigenerazione urbana e sociale di Palermo”.