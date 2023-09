Piantedosi: “A Lampedusa situazione complicata ma il sistema ha tenuto”

L'intervento del ministro

NAPOLI – “A Lampedusa la situazione è stata ed è abbastanza complicata. Abbiamo avuto una concentrazione di arrivi in alcuni giorni, era già accaduto ad agosto, un numero di arrivi che ovviamente ci ha messo a dura prova nella gestione del sistema di accoglienza. Nonostante situazioni sicuramente non ordinarie, da non augurarsi e complicate, c’è stata una tenuta e ringrazio il personale che lavora a Lampedusa, le forze dell’ordine, la Croce Rossa”. Così da Napoli il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante la conferenza stampa seguita al comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza sulla criminalità minorile che si è tenuto in Prefettura.

“Organizzati per tempo”

“Segnalo che nonostante tutto – ha proseguito il titolare del Viminale – e anche nonostante alcune espressioni usate, fino ad alcune settimane fa c’era la discussione dell’ideologizzazione dello stato di emergenza, ora è stato dichiarato anche a livello comunale. Ci hanno accusato di aver esagerato quando volevamo avere a disposizione procedure e metodologie per fronteggiare questa situazione. Qualcuno dice ancora che non abbiamo una visione o una previsione, invece proprio perché li avevamo messi in conto – ha sottolineato – ci siamo organizzati per tempo”