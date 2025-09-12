La società Sicilia digitale si è scusata per il disagio

PALERMO – Un problema tecnico ha mandato in tilt la piattaforma informatica gestita dalla società Sicilia digitale e dedicata all’avviso 7: molti enti di formazione con percorsi formativi inseriti nel catalogo stamani non sono riusciti a inoltrare le istanze. Risultato? Click day rinviato a lunedì prossimo, alle 14.

“La società, per il ruolo ricoperto, nell’assumersi la piena responsabilità per l’accaduto e per i disagi procurati agli enti interessati e allo stesso assessorato regionale alla Formazione”, si legge nel sito online di Sicilia digitale.

L’intervento tempestivo dei tecnici

“Ha tempestivamente avviato con i propri tecnici tutte le azioni utili per l’individuazione delle cause e il ripristino della piena funzionalità della piattaforma, ciò al fine di consentire il proficuo riavvio della procedura relativa all’avviso n. 7/2023 2ª finestra (2025/2026) – prosegue la comunicazione – nei termini pubblicati dall’assessorato competente nel proprio sito istituzionale”.

“Ci scusiamo per l’inconveniente e per i disagi provocati“, scrivono il direttore tecnico Lorenzo Valenti e l’amministratore unico Francesco Cascio.

Turano: “Amareggiato, ulteriori ritardi inammissibili”

«Nel prendere atto delle parole dei vertici di Sicilia Digitale per i disservizi, riscontrati in mattinata, non imputabili ad una diretta responsabilità dell’assessorato, ritengo opportuno scusarmi con gli utenti per i disagi. Sono certo che l’impegno contrattuale, preso dalla società, in ordine alla piena funzionalità della piattaforma, da lunedì venga rispettato. Ulteriori ritardi non sono ammissibili».

Lo afferma l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, riferendosi ai disagi per il mancato funzionamento della piattaforma informatica predisposta da Sicilia Digitale per la presentazione delle domande relative all’Avviso 7 del 2025.