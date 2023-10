L’operazione del Commissariato armerino

PIAZZA ARMERINA (ENNA) – È accusato di maltrattamenti e lesioni personali. Avrebbe picchiato, offeso e minacciato la sua fidanzata. Per questo un piazzese è stato arrestato. L’uomo è già in carcere a Enna. L’arresto è stato eseguito dagli agenti del commissariato di Piazza Armerina.

La loro storia

La presunta vittima era legata a lui da una relazione sentimentale iniziata nei primi mesi dello scorso anno. Sarebbe stata sottoposta a una lunga serie di vessazioni. E i suoi tentativi di sottrarsi a quel rapporto avrebbero ancor più irritato l’arrestato. In due distinti momenti, avrebbe aggredito fisicamente a verbalmente la donna. Lei a quel punto si è decisa a denunciarlo.

In carcere

L’uomo era già in carcere dopo essere stato arrestato in flagranza di reato, sempre dagli agenti del commissariato armerino, per il reato di lesioni personali, ai danni di tre cittadini stranieri, nonché di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.