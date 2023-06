A Piazza Armerina la vittoria di FDI con Cammarata VIDEO

Le parole del sindaco intervistato nella sala delle luci del Comune di Piazza Armerina, sede del primo cittadino

PIAZZA ARMERINA (ENNA). La Città dei Mosaici ha scelto la continuità. Il ballottaggio dell’11 e 12 giugno ha premiato il progetto politico del sindaco uscente Nino Cammarata, esponente di Fratelli d’Italia, sostenuto anche dall’Udc e da una lista civica. Con il 58 per cento dei suffragi, si è imposto su Massimo Di Seri, che era sostenuto da Forza Italia, DC e Sud chiama Nord di Cateno De Luca.

Un premio al “buon governo” di una giunta che negli ultimi anni è riuscita a ottenere fior di finanziamenti per la Città dei Mosaici; che ha lavorato per lo sviluppo del turismo e più in generale dell’economia piazzese. Alla guida di una giunta coesa, composta da professionisti e da persone competenti, ha saputo conquistare il secondo mandato e imporsi da sindaco di destra in una provincia dove il centrosinistra vanta storicamente roccaforti inespugnabili.

E il risultato del voto, poi, non ha lasciato spazio a contestazioni, dato che Cammarata ha prevalso in ventisei sezioni su ventotto. “Una vittoria bellissima, per cui ci siamo battuti tanto e che premia il duro lavoro di questi anni – ha commentato il primo cittadino -. Ora lavoriamo alla crescita di Fratelli d’Italia e di tutto il centrodestra in provincia”.