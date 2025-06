Piazza Caracciolo sarà pedonale, emessa l’ordinanza

L'assessore Carta esprime la propria soddisfazione

PALERMO – È stata emessa oggi – in attuazione ad una recente delibera approvata dalla Giunta – l’ordinanza che istituisce e regolamenta l’area pedonale “Mercato Storico Vucciria”.

Le vie coinvolte

Questa, che sarà in vigore in via sperimentale fino a tutto il prossimo 31 dicembre, interesserà: discesa Maccheronai, piazza Caracciolo, discesa Caracciolo Viceré, via Pannieri e via Argenteria, piazzetta Garraffo, via Coltellieri, vicolo S.Andrea, vicolo Madonna dei Travicelli, vicolo Mezzani (tratto compreso tra il vicolo S. Sofia e piazza Caracciolo) e via dei Frangiai (tratto compreso tra piazza Caracciolo e vicolo Paterna) e via della Rosa Bianca.

Carta: “Completato un percorso politico, urbanistico e culturale”

“L’ordinanza di pedonalizzazione di piazza Caracciolo e strade limitrofe – ha detto l’assessore Maurizio Carta – completa un percorso politico, urbanistico e culturale approvato con la recente delibera di Giunta”.

“In particolare la pedonalizzazione migliora la fruibilità dello spazio pubblico e più precisamente l’accessibilità, la sicurezza e la bellezza, favorendo l’uso di sistemi di mobilità sostenibile anche sotto il profilo ambientale, economico e sociale. Le aree pedonali non sono fini a se stesse, ma si configurano come innesco di rigenerazione urbana ed ecologica di parti sensibili della città, con particolare importanza soprattutto nel contesto del Centro Storico, dove maggiore è l’attenzione alla salvaguardia dell’esistenza dei mercati storici, che costituiscono un elemento trainante per la vita di tale complessa area cittadina”.

“Le pedonalizzazioni dell’area dell’area di Piazza Caracciolo – continua Carta -, infatti, concorrono a riqualificare le realtà commerciali, culturali e sociali dei mercati storici, esistenti o in potenziale incremento, nonché a rivitalizzare gli stessi, eliminando progressivamente le carenze che ne hanno condizionato – e ne condizionano – lo sviluppo, affinché diventino sempre più motori attivi di uno sviluppo sostenibile del Centro Storico”.

“Uno sviluppo quale il turismo e la presenza attiva di attività commerciali e artigianali consone rappresentano certamente un volano fondamentale per la vitalità, la vivibilità e l’attrattività di questa zona della città, garantendo il mantenimento dei valori identitari e il benessere dei residenti senza le discrasie della gentrificazione e dell’overtourism”.

D’Alessandro: “Soddisfazione, piazza restituita alla legalità”

“Esprimo grande soddisfazione per l’emissione dell’ordinanza che dà finalmente attuazione alla delibera di Giunta sulla pedonalizzazione di Piazza Caracciolo. Si tratta di un traguardo importante, frutto di un lungo lavoro portato avanti con responsabilità e ascolto costante dei residenti, dei commercianti e delle istituzioni”, dichiara la consigliera comunale Tiziana D’Alessandro.

“Dopo un lungo lavoro, possiamo finalmente dire di aver restituito una delle piazze storiche più significative del centro di Palermo al decoro, alla legalità e alla vivibilità. Ringrazio l’assessore all’Urbanistica e Pianificazione Strategica, Maurizio Carta, gli uffici tecnici e la Seconda Commissione Consiliare Urbanistica, Mobilità e Traffico, di cui faccio parte, per il sostegno ricevuto nel portare avanti questo progetto di riqualificazione”.

“Ora – aggiunge – è fondamentale procedere rapidamente con l’installazione della segnaletica, dei dissuasori e di tutte le misure necessarie per rendere effettiva la pedonalizzazione, garantendo al contempo un presidio stabile delle forze dell’ordine per assicurare il rispetto delle nuove regole. La pedonalizzazione di Piazza Caracciolo – conclude la consigliera comunale – non è solo un intervento urbano: è un atto di civiltà e un impegno concreto verso una città più vivibile e ordinata, nel rispetto di chi abita e lavora nel cuore del centro storico”.