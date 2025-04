Piazza Caracciolo, via alla pedonalizzazione: la firma al Comune

Tiziana D'Alessandro (Fdi): "Spazio libero dal traffico"

PALERMO – Con la firma dell’atto di indirizzo da parte dell’assessore alla Rigenerazione Urbana e allo Sviluppo Sostenibile, Maurizio Carta, prende avvio il processo di pedonalizzazione di piazza Caracciolo. Il provvedimento segna un passo fondamentale verso la trasformazione della piazza in uno spazio urbano più vivibile, sicuro e accessibile per tutti.

“Tale progetto nasce da un ascolto attivo di residenti, commercianti e ristoratori, un percorso che è stato avviato grazie alla mia interlocuzione con la comunità locale. L’obiettivo è restituire alla piazza uno dei suoi volti più autentici: uno spazio libero dal traffico veicolare, pienamente vivibile e capace di valorizzare il tessuto urbano e sociale del quartiere”. Lo dichiara Tiziana D’Alessandro, consigliere comunale di Palermo per Fratelli d’Italia.

“È stato un percorso lungo, fatto di impegno, confronto e presenza sul territorio. Vedere questo processo arrivare a un passo dalla sua realizzazione è una grande soddisfazione per chi, come me, crede in una città più sostenibile, bella e accogliente”.

“Un sentito ringraziamento va all’assessore Maurizio Carta per il suo costante impegno nella rigenerazione urbana e nello sviluppo sostenibile, nonché agli uffici competenti. Un ‘grazie’ particolare va anche alla Seconda Commissione Consiliare, di cui sono componente, per aver accolto e sostenuto la mia proposta, consentendomi di portare avanti con forza e convinzione questo progetto”.