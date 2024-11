Piazza Durante, Chinnici: “No ai vandali, servono le telecamere”

La richiesta del capogruppo di Lavoriamo per Palermo

“Piazza Durante, a due passi dall’ospedale Policlinico di Palermo, ha finalmente cambiato volto: a breve potremo consegnare alla città un’area verde con giochi per bambini e panchine, in una piazza riasfaltata e con marciapiedi nuovi di zecca, lì dove fino a qualche mese fa c’era solo un parcheggio a cielo aperto. Un risultato straordinario che va però preservato da possibili atti vandalici: per questo ho chiesto al sindaco Roberto Lagalla e all’assessore Totò Orlando, cui va il grande merito di questo importante intervento, di installare un impianto di videosorveglianza che scoraggi eventuali atti vandalici. Troppo volte abbiamo assistito a danneggiamenti che hanno vanificato gli sforzi di migliorare la vivibilità dei nostri quartieri e, dal momento che prevenire è meglio che curare, chiediamo di adottare subito misure efficaci”. Lo dice Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo in consiglio comunale.